Чинахов забросил четвертую шайбу в сезоне НХЛ

«Коламбус» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс». После двух периодов на табло — 2:2.

На 15-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Егор Чинахов. Он реализовал большинство своей команды.

Для 21-летнего россиянина эта заброшенная шайба стала четвертой в текущем сезоне.