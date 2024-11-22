Чинахов забросил 6-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Коламбус» вышел вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы».

На 6-й минуте второго периода отличился российский нападающий Егор Чинахов. Счет стал 5:4.

Всего у 23-летнего россиянина в этом сезоне 13 (6+7) очков.