Чинахов забросил 4-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Коламбус» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма».

На 17-й минуте первого периода шайбу забросил российский нападающий Егор Чинахов. Для 23-летнего россиянина этот гол стал 4-м в сезоне.

Также в голевой атаке поучаствовал российский нападающий Кирилл Марченко, сделавший 9-ю голевую передачу в сезоне.