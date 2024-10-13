Чинахов забил первый гол в сезоне-2024/25 НХЛ

Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов забросил первую шайбу в сезоне НХЛ-2024/25.

Россиянин отметился в выездном матче с «Колорадо» (6:4). Также на его счету в этой встрече две результативные передачи.

Чинахов набрал 4 (1+3) очка в двух матчах регулярного чемпионата НХЛ сезона-2024/25.