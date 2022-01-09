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Чинахов в матче с «Нью-Джерси» забросил вторую шайбу в сезоне

04:40
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Форвард «Коламбуса» Егор Чинахов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси».

20-летний россиянин забросил шайбу на 30-й минуте и сделал счет 3:2.

На данный момент Чинахов набрал 5 (2+3) очков в 24 матчах сезона.

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Сергей Разин все материалы автора
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