Чинахов в матче с «Нью-Джерси» забросил вторую шайбу в сезоне
04:40
Форвард «Коламбуса» Егор Чинахов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси».
20-летний россиянин забросил шайбу на 30-й минуте и сделал счет 3:2.
На данный момент Чинахов набрал 5 (2+3) очков в 24 матчах сезона.
ATTA BOY, CHINNY pic.twitter.com/Las5WTz6xr— Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) January 9, 2022
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