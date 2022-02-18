Чинахов в матче против «Чикаго» забросил шестую шайбу в сезоне

Форвард «Коламбуса» Егор Чинахов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго». 21-летний россиянин забросил шайбу на восьмой минуте и сделал счет 2:0. На данный момент на счету Чинахова 9 (6+3) очков в 39 матчах сезона. #CBJTop4 Shot#CBJTop4 Goal#CBJTop4 Moment pic.twitter.com/MazrVHkDaL — Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) February 18, 2022