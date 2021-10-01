Чинахов: «Трудно объяснить, почему я забиваю голы. Сам не знаю секрет своего броска»

Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов поделился впечатлениями от выступления за американский клуб.

«Первые впечатления от НХЛ просто отличные. Очень рад, что здесь оказался. Буду делать все, чтобы пробиваться в команду. Если говорить о быте, то пока живу в отеле. Определюсь, когда мне в клубе скажут, где я буду играть — в «Коламбусе» или в «Кливленде» (АХЛ). Тогда уже буду искать какие-то варианты. Но надо доказывать, что я достоин выступать в НХЛ.

Мне трудно объяснить, как именно и почему я забиваю голы. Но когда есть момент бросить, я стараюсь угрожать воротам, вот и все. Я и сам не знаю секрет своего броска. Просто так получается, что забиваю голы. Вот с «Сент-Луисом» была пара хороших моментов, чтобы отличиться. Теперь не получилось. Но ничего страшного. Главное, что команда выиграла», — цитирует Чинахова русскоязычный сайт НХЛ.

Чинахов на драфте НХЛ-2020 был выбран «Коламбусом» в первом раунде под 21-м номером.

В минувшем сезоне форвард стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Авангарда», после чего он уехал в НХЛ. В регулярном чемпионате КХЛ он набрал 17 (10+7) очков в 32 матчах. В плей-офф у него 7 (5+2) очков.