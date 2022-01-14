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Сегодня, 06:24

Чинахов стал второй звездой матча «Каролина» — «Коламбус»

Евгений Козинов
Корреспондент
Элвис Мерзликинс.
Фото Twitter

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Каролина» — «Коламбус» (0:6). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой стал вратарь Элвис Мерзликинс, который отразил все броски по своим воротам. Он сделал 31 сэйв.

Второй звездой признан российский нападающий Егор Чинахов. Он отметился двумя заброшенными шайбами.

Замкнул тройку Джек Рословик, который забросил одну шайбу и сделал голевую передачу.

Егор Чинахов
Элвис Мерзликинс
Хоккей
НХЛ
Коламбус Блю Джэкетс
ХК Каролина Харрикейнз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 34 24 10 50
2 Рейнджерс 37 23 14 50
3 Вашингтон 37 20 17 49
4 Питтсбург 35 21 14 47
5 Коламбус 35 17 18 35
6 Филадельфия 36 13 23 33
7 Нью-Джерси 37 14 23 33
8 Айлендерс 29 11 18 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 39 25 14 55
2 Флорида 36 24 12 53
3 Торонто 35 23 12 49
4 Бостон 34 21 13 44
5 Детройт 38 16 22 37
6 Баффало 36 11 25 28
7 Оттава 29 9 20 20
8 Монреаль 35 7 28 18
Центральный дивизион И В П О
1 Нэшвилл 38 24 14 50
2 Сент-Луис 37 22 15 49
3 Колорадо 33 22 11 47
4 Миннесота 33 21 12 44
5 Виннипег 34 17 17 39
6 Даллас 33 18 15 38
7 Чикаго 36 13 23 31
8 Аризона 34 8 26 19
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 39 23 16 48
2 Анахайм 39 19 20 45
3 Лос-Анджелес 36 18 18 41
4 Сан-Хосе 37 20 17 41
5 Калгари 33 17 16 40
6 Эдмонтон 34 18 16 38
7 Ванкувер 36 16 20 35
8 Сиэтл 36 10 26 24
Результаты / календарь
4.01
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18.01
19.01
14.01 03:00
Бостон – Филадельфия
 3 : 2
14.01 03:00
Каролина – Коламбус
 0 : 6
14.01 03:00
Тампа-Бэй – Ванкувер
 4 : 2
14.01 03:30
Айлендерс – Нью-Джерси
 3 : 2
14.01 03:30
Детройт – Виннипег
 0 : 3
14.01 04:00
Нэшвилл – Баффало
 1 : 4
14.01 04:00
Сент-Луис – Сиэтл
 2 : 1
14.01 04:30
Чикаго – Монреаль
 - : -
14.01 05:00
Калгари – Оттава
 - : -
14.01 06:30
Лос-Анджелес – Питтсбург
 - : -
14.01 06:30
Сан-Хосе – Рейнджерс
- : -
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 34 53
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 33 53
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 37 52
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 34 26
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 37 24
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 32 24
И КН
Тристан Джерри

Тристан Джерри

Питтсбург

 28 1.91
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 21 2.09
Джек Кэмпбелл

Джек Кэмпбелл

Торонто

 27 2.1
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