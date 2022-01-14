Чинахов стал второй звездой матча «Каролина» — «Коламбус»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Каролина» — «Коламбус» (0:6). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой стал вратарь Элвис Мерзликинс, который отразил все броски по своим воротам. Он сделал 31 сэйв.

Второй звездой признан российский нападающий Егор Чинахов. Он отметился двумя заброшенными шайбами.

Замкнул тройку Джек Рословик, который забросил одну шайбу и сделал голевую передачу.