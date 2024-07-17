Чинахов рассказал, что болельщики «Коламбуса» положительно отнеслись к матрешкам в качестве сувенирной продукции

Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов рассказал, что болельщики клуба были рады продаже матрешек с изображением российских игроков команды.

«Принесли матрешки, рассказали такую историю, все фанаты были рады. Мы тоже были довольны, все же для болельщиков», — сказал Чинахов ТАСС.

Коллекция матрешек с изображением Чинахова, защитника Ивана Проворова и нападающих Кирилла Марченко, Дмитрия Воронкова вышла в начале апреля. Российские хоккеисты расписались на подарочных коробках.