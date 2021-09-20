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Чинахов пропустит контрольный матч против «Торонто»

18:55
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Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов не примет участие в заключительном контрольном матче команды в рамках лагеря для новичков. Россиянин не попал в заявку на встречу против «Торонто».

Чинахов будет готовиться к старту тренинг-кэмпа основной команды.

Отметим, что в предыдущем матче против «Детройта» форвард оформил хет-трик. Всего на его счету 6 шайб в 3 играх тренировочного лагеря.

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Иван Шитик все материалы автора

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