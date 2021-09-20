Чинахов пропустит контрольный матч против «Торонто»

Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов не примет участие в заключительном контрольном матче команды в рамках лагеря для новичков. Россиянин не попал в заявку на встречу против «Торонто».

#CBJ lineup today is without Cole Sillinger and Yegor Chinakhov. They've proved all they need to up here, and the real camp starts this week.



Carson Meyer is back in the lineup as well while Jet Greaves gets the start in net. pic.twitter.com/M3fvDrfv9n — Jeff Svoboda (@JacketsInsider) September 20, 2021

Чинахов будет готовиться к старту тренинг-кэмпа основной команды.

Отметим, что в предыдущем матче против «Детройта» форвард оформил хет-трик. Всего на его счету 6 шайб в 3 играх тренировочного лагеря.