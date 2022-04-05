Чинахов пропустил матч с «Бостоном» из-за травмы верхней части тела
Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (2:3 ОТ) из-за травмы верхней части тела, сообщает The Athletic.
По данным источника, 21-летний россиянин может пропустить несколько дней из-за повреждения.
В сезоне-2021/22 Чинахов набрал 14 (7+7) очков в 58 матчах за «Коламбус». Форвард проводит дебютный сезон в НХЛ.
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10.04
|5.04
|02:00
|
Коламбус – Бостон
|2 : 3 ОТ
|5.04
|02:30
|
Тампа-Бэй – Торонто
|2 : 6
|5.04
|03:00
|
Сент-Луис – Аризона
|5 : 1
|5.04
|05:30
|
Лос-Анджелес – Калгари
|2 : 3
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