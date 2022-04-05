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Сегодня, 11:49

Чинахов пропустил матч с «Бостоном» из-за травмы верхней части тела

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (2:3 ОТ) из-за травмы верхней части тела, сообщает The Athletic.

По данным источника, 21-летний россиянин может пропустить несколько дней из-за повреждения.

В сезоне-2021/22 Чинахов набрал 14 (7+7) очков в 58 матчах за «Коламбус». Форвард проводит дебютный сезон в НХЛ.

Егор Чинахов
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Коламбус Блю Джэкетс
ХК Бостон Брюинз
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