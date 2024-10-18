Чинахов открыл счет в матче «Коламбус» — «Баффало»

«Коламбус» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».

На 6-й минуте «Блю Джэкетс» реализовали большинство. Заброшенной шайбой отметился российский нападающий Егор Чинахов.

Для 23-летнего россиянина это второй гол в сезоне-2024/25. Также на его счету 4 голевые передачи.