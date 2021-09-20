Чинахов оформил хет-трик за «Коламбус» в контрольном матче против «Детройта»

«Коламбус» в контрольном матче тренировочного лагеря НХЛ обыграл «Детройт» со счетом 7:3.

Хет-трик в матче оформил форвард «Блю Джекетс» Егор Чинахов. На его счету 6 шайб в трех играх тренировочного лагеря.

Отметим, в первом периоде защитник «Детройта» Джаред Макисаак получил серьезную травму. 21-летний канадец после удара на борт потерял сознание. Позже он пришел в себя, но в качестве меры предосторожности был доставлен в больницу.