Чинахов оформил дубль в матче с «Каролиной». Видео

«Коламбус» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины». Четвертую шайбу в составе «Блю Джэкетс» забросил нападающий Егор Чинахов.

Для 20-летнего россиянина этот гол стал вторым в матче и четвертым в этом сезоне.