Чинахов — о контракте с «Коламбусом»: «Настало время переходить на новый уровень»
17:06
Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов объяснил, почему решил уехать из «Авангарда» в клуб из Северной Америки.
«У меня была возможность уехать в Канаду в 17 лет. Но тогда я решил, что мне будет лучше продолжить карьеру в России. И это был верный выбор. Теперь мне уже 20 лет. Настало время переходить на новый уровень», — цитирует игрока The Athletic.
В начале мая стало известно, что Чинахов подписал трехлетний контракт с «Коламбусом».
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