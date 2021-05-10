Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов объяснил, почему решил уехать из «Авангарда» в клуб из Северной Америки.

«У меня была возможность уехать в Канаду в 17 лет. Но тогда я решил, что мне будет лучше продолжить карьеру в России. И это был верный выбор. Теперь мне уже 20 лет. Настало время переходить на новый уровень», — цитирует игрока The Athletic.

В начале мая стало известно, что Чинахов подписал трехлетний контракт с «Коламбусом».