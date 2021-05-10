Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Чинахов — о контракте с «Коламбусом»: «Настало время переходить на новый уровень»

17:06
Теги:

Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов объяснил, почему решил уехать из «Авангарда» в клуб из Северной Америки.

«У меня была возможность уехать в Канаду в 17 лет. Но тогда я решил, что мне будет лучше продолжить карьеру в России. И это был верный выбор. Теперь мне уже 20 лет. Настало время переходить на новый уровень», — цитирует игрока The Athletic.

В начале мая стало известно, что Чинахов подписал трехлетний контракт с «Коламбусом».

Читайте также

«Урал» — «Ростов»: стартовые составы команд
Безумие в Мадриде: ВАР почти похоронил «Реал», но пятка Азара спасла его от поражения. Фаворит ла лиги теперь «Атлетико»
Чемпионат мира по керлингу, Россия — Швейцария: прямая трансляция финала
Нужен ли «Спартаку» Витория? Отвечают Горлукович, Хидиятуллин, Гаврилов, Ширко и Юран

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд