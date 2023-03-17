Чинахов набрал седьмое очко в пятом матче за фарм-клуб «Коламбуса»

«Кливленд» в матче регулярного чемпионата АХЛ в овертайме уступил «Гранд-Рэпидс» со счетом 3:4.

В составе фарм-клуба «Коламбуса» форвард Егор Чинахов отметился результативной передачей.

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 5 матчей в АХЛ, в которых набрал 7 (3+4) очков.