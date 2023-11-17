Чили и Парагвай сыграли вничью

Сборные Чили и Парагвая не выявили победителя в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 0:0. Встреча прошла на стадионе «Монументаль Давид Арельяно» в Сантьяго.

Сборная Парагвая занимает 7-е место в турнирной таблице, а Чили — 8-е. У обеих команд по 5 очков.