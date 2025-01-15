Чикран стал рекордсменом «Вашингтона» среди защитников по скорости достижения 30 очков

Защитник «Вашингтона» Джейкоб Чикран установил клубный рекорд по скорости достижения отметки в 30 набранных очков в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

26-летний канадец 15 января отметился результативной передачей в матче против «Анахайма» (3:0) в регулярном чемпионате НХЛ. Теперь в активе Чикрана 30 (12+18) набранных очков в текущем сезоне, ставшим для него дебютным в «Вашингтоне».

Летом прошлого года Чикрана обменяли из «Оттавы».