«Чикаго» заключил контракт с двоюродным братом защитника «Сан-Хосе»

«Чикаго» заключил контракт новичка с защитником Алексом Власиком, сообщает сайт клуба. Соглашение рассчитано на три года.

20-летний Власик был выбран «Блэкхокс» на драфте-2019 под общим 43-м номером во втором раунде.

Последние несколько сезонов он выступал за Бостонский университет. В этом сезоне он набрал 8 (1+7) очков в 32 матчах.

Отметим, что Алекс Власик является двоюродным братом защитника «Сан-Хосе», олимпийского чемпиона в составе сборной Канады Марка-Эдуарда Власика.