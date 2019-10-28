«Чикаго» забросил пять шайб «Лос-Анджелесу», у Ковальчука «-1»

«Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Лос-Анджелес» — 5:1. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Дилан Строум, набравший 3 (2+1) очка.

На счету российского нападающего «королей» Ильи Ковальчука показатель полезности «-1», 2 минуты штрафа, 2 броска в створ, 2 силовых приема и блокшот за 15.24 на льду (2.33 — в большинстве). У Николая Прохоркина 3 броска и 4 силовых приема за 14.28.

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