«Чикаго» забросил 7 шайб «Нэшвиллу», у Сибрука «+5»

«Нэшвилл» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ потерпел разгромное поражение от «Чикаго» — 2:7. Дубль в составе победителей оформил Алекс Нюландер. Показатель полезности Брента Сибрука составил «+5».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Чикаго» — 2:7 (0:2, 0:2, 2:3)

Голы: Густафссон — 2 (Тэйвз), 6:33 — 0:1. Кубалик — 5 (Дак), 18:04 — 0:2. Сибрук — 2 (Кейн, Стром), 21:51 — 0:3. Кемпф — 4 (Мяяття, Шоу), 31:39 — 0:4. Йоси — 6 (Дюшен), 43:40 — 1:4. Кейн — 10 (Дебринкэт), 49:09 — 1:5. Нюландер — 3 (Тэйвз, Саад), 54:02 — 1:6. Нюландер — 4 (Саад), 57:28 — 1:7. Йоси — 7 (Террис, Эллис), 58:52 — 2:7.

Вратари: Ринне (Сарос, 31:39) — Ленер.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 41 (12+14+15) — 24 (9+8+7).

Наши: — - -.

17 ноября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

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