«Чикаго» — «Юта»: видеообзор матча НХЛ

«Юта» проиграла «Чикаго» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 ОТ.

У гостей забили Барретт Хэйтон и Дилан Гюнтер, у хозяев заброшенными шайбами отметились Эндрю Манджапане, Андре Бураковски и Фрэнк Назар.

«Чикаго» прервал серию из трех поражений подряд. Он занимает 14-е место в таблице Западной конференции (59 очков после 64 игр). «Юта» (73 очка после 64 встреч) располагается на пятом месте, команда проиграла после трех побед подряд.

В следующем матче соперники сыграют на стадионе «Юты» 13 марта.

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