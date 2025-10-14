«Чикаго» обыграл «Юту», у Михеева дубль

«Чикаго» победил «Юту» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

В составе победителей два точных броска на счету российского форварда Ильи Михеева (на 30-й и 60-й минутах), которого признали второй звездой матча. Также забил Андре Бураковски (на 49-й).

За «Юту» единственную шайбу на 42-й минуте забросил Йон Петерка.

«Чикаго», набрав в 4 матчах 3 очка, занимает 10-е место в таблице Западной конференции. У «Юты» 3 очка после 2 матчей и 15-е место.