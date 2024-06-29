«Чикаго» выбрал белоруса Левшунова под 2-м номером на драфте НХЛ

«Чикаго» под 2-м общим номером на драфте НХЛ 2024 года выбрал белоруского защитника Артема Левшунова.

Впервые в истории хоккеиста из Белоруссии выбрали на драфте так высоко. Предыдущим лучшим результатом был Руслан Салей, которого под 9-м номером в 1996 году выбрал «Анахайм».

В сезоне-2023/24 18-летний белорус в 37 матчах регулярного чемпионата NCAA за университет Мичигана набрал 32 (9+23) очка. Также он получил награды «Новичок года» и «Защитник года».