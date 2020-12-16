«Чикаго» внесло изменения в руководство клуба, Боумэн остался генеральным менеджером

«Чикаго» объявило о реорганизации в руководстве клуба. Джейми Фолкнер занял пост президент по бизнес операциям, сообщает Chicago Sun Times.

Стэн Боумэн сохранил должность генерального менеджера. Также он остался президентом по хоккейным операциям.

Дэнни Виртц занял пост исполнительного директора.

«Блэкхокс» не проходили дальше первого раунда плей-офф с 2015 года, когда в третий раз за шесть сезонов завоевали Кубок Стэнли.