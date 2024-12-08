«Чикаго» — «Виннипег»: видеообзор матча НХЛ

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«Чикаго» дома уступил «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

В составе хозяев отличились Алекс Власик и Алек Мартинес.

Авторами голов «Джетс» стали Габриэль Виларди, Нино Нидеррайтер, Марк Шайфли и Мейсон Аплтон.

«Чикаго» с 18 очками занимает последнее место в Западной конференции, «Виннипег» набрал 40 очков и идет вторым.