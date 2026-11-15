«Виннипег» победил «Чикаго» на выезде
«Виннипег» победил «Чикаго» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 Б.
По ходу матча «Чикаго» вел со счетом 4:0, однако упустил преимущество. У гостей в основное время забили Марк Шайфли, Кайл Коннор, Коул Перфетти и Габриэль Виларди. У хозяев отличились Тайлер Бертуцци, Антон Фронделл, Коннор Бедард и Фрэнк Назар.
Победный буллит на счету Коннора.
«Виннипег» выиграл 6-й матч подряд. Он занимает 6-е место в таблице Западной конференции с 23 очками после 21 игры. «Чикаго» (12 очков после 20 встреч) идет на 15-м месте в этой же конференции.
В следующем матче «Виннипег» 18 ноября примет «Оттаву». «Чикаго» в тот же день на своем льду сыграет с «Торонто».
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|21
|12
|9
|27
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|21
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|27
|4
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|20
|12
|8
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|5
|Юта
|21
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|11
|23
|6
|Виннипег
|21
|10
|11
|23
|7
|Сент-Луис
|20
|9
|11
|20
|8
|Чикаго
|20
|5
|15
|12
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|22
|16
|6
|35
|2
|Вегас
|22
|13
|9
|29
|3
|Анахайм
|21
|11
|10
|23
|4
|Сан-Хосе
|23
|10
|13
|22
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|Сиэтл
|18
|9
|9
|19
|6
|Калгари
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|9
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