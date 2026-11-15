«Виннипег» победил «Чикаго» на выезде

«Виннипег» победил «Чикаго» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 Б.

По ходу матча «Чикаго» вел со счетом 4:0, однако упустил преимущество. У гостей в основное время забили Марк Шайфли, Кайл Коннор, Коул Перфетти и Габриэль Виларди. У хозяев отличились Тайлер Бертуцци, Антон Фронделл, Коннор Бедард и Фрэнк Назар.

Победный буллит на счету Коннора.

«Виннипег» выиграл 6-й матч подряд. Он занимает 6-е место в таблице Западной конференции с 23 очками после 21 игры. «Чикаго» (12 очков после 20 встреч) идет на 15-м месте в этой же конференции.

В следующем матче «Виннипег» 18 ноября примет «Оттаву». «Чикаго» в тот же день на своем льду сыграет с «Торонто».