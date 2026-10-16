«Чикаго» в овертайме обыграл «Виннипег», Левшунов забил победный гол

«Чикаго» выиграл у «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. Игра прошла на арене «Юнайтед Центр» в Чикаго.

В основное время у «Джетс» голы забили Нил Пионк, Кайл Коннор, и Алекс Иафалло, а у «Блэкхокс» — Коннор Бедард, Фрэнк Назар и Райан Донато. Победный гол в овертайме на счету белоруса Артема Левшунова.

«Чикаго» набрал 6 очков в 8 матчах и занимает 13-е место в Западной конференции. «Виннипег» идет на шестой строчке — 10 очков в 7 играх.

Следующим соперником «Блэкхокс» будет «Даллас» (18 октября), а «Джетс» сыграют с «Каролиной» (17 октября).