«Виннипег» на выезде победил «Чикаго» и прервал серию из четырех поражений подряд

«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Чикаго» со счетом 4:2.

В составе «Джетс» отличились Габриэль Виларди, Нино Нидеррайтер, Марк Шайфли и Мейсон Аплтон. У хозяев голы на счету Алекса Власика и Алека Мартинеса, форвард Илья Михеев отметился результативной передачей.

На 11-й минуте при счете 1:0 голкипер Арвид Седерблум сменил в воротах «Чикаго» Петра Мразека.

«Виннипег» прервал серию из четырех поражений и с 40 очками расположился на втором месте в Западной конференции, «Чикаго» с 18 очками — на последней строчке.