«Виннипег» в серии буллитов обыграл «Чикаго»
«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл в серии буллитов «Чикаго» со счетом 5:4.
В составе «Джетс» дубль оформил Джош Моррисси, по голу забили Нино Нидеррайтер и Кайл Коннор, победный буллит на счету Кола Перфетти. У «Блэкхокс» шайбы забросили Ник Фолиньо, Коннор Бедард, Райан Донато и Фрэнк Назар.
После этого матча «Виннипег» со 114 очками занимает первое место в Западной конференции, «Чикаго» с 57 очками — на 15-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Виннипег» — 4:5 Б (2:0, 0:2, 2:2, 0:0, 0:1)
Голы: Фолиньо — 15 (мен.), 10:40 — 1:0. Бедард — 21 (бол., Ринцель, Назар), 13:21 — 2:0. Нидеррайтер — 17 (бол., Самберг, Пионк), 31:15 — 2:1. Коннор — 41 (Иафалло), 36:03 — 2:2. Моррисси — 13 (Наместников, Перфетти), 42:08 — 2:3. Донато — 31 (Бедард, Власик), 50:53 — 3:3. Назар — 10 (Бертуцци, Левшунов), 54:05 — 4:3. Моррисси — 14 (Демело, Коннор), 56:13 — 4:4.
Победный буллит: Перфетти.
Вратари: Найт — Хеллибак.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 32 (4+13+14+1) — 41 (8+13+14+6).
Наши: Михеев (19.11/2/0) — Наместников (18.14/2/-1).
13 апреля. Чикаго. United Center. 20634 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|81
|51
|30
|111
|2
|Каролина
|80
|47
|33
|99
|3
|Нью-Джерси
|81
|42
|39
|91
|4
|Коламбус
|81
|39
|42
|87
|5
|Рейнджерс
|81
|38
|43
|83
|6
|Айлендерс
|81
|35
|46
|82
|7
|Питтсбург
|81
|33
|48
|78
|8
|Филадельфия
|81
|33
|48
|76
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|81
|51
|30
|106
|2
|Тампа-Бэй
|81
|47
|34
|102
|3
|Флорида
|82
|47
|35
|98
|4
|Оттава
|81
|44
|37
|95
|5
|Монреаль
|81
|39
|42
|89
|6
|Детройт
|80
|38
|42
|83
|7
|Баффало
|81
|35
|46
|77
|8
|Бостон
|82
|33
|49
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|81
|55
|26
|114
|2
|Даллас
|81
|50
|31
|106
|3
|Колорадо
|82
|49
|33
|102
|4
|Миннесота
|82
|45
|37
|97
|5
|Сент-Луис
|82
|44
|38
|96
|6
|Юта
|82
|38
|44
|89
|7
|Нэшвилл
|81
|29
|52
|66
|8
|Чикаго
|82
|25
|57
|61
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|81
|49
|32
|108
|2
|Лос-Анджелес
|81
|48
|33
|105
|3
|Эдмонтон
|81
|47
|34
|99
|4
|Калгари
|81
|40
|41
|94
|5
|Ванкувер
|81
|38
|43
|90
|6
|Анахайм
|81
|35
|46
|79
|7
|Сиэтл
|82
|35
|47
|76
|8
|Сан-Хосе
|81
|20
|61
|52
|17.04
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|
Виннипег – Анахайм
|2 : 1 ОТ
|17.04
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|
Монреаль – Каролина
|4 : 2
|17.04
|02:30
|
Нью-Джерси – Детройт
|2 : 5
|17.04
|03:00
|
Нэшвилл – Даллас
|5 : 1
|17.04
|05:00
|
Ванкувер – Вегас
|- : -
|17.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Эдмонтон
|- : -