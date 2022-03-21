«Виннипег» в результативном матче победил «Чикаго», у Свечникова ассист

«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго» со счетом 6:4.

В составе «Джетс» 4 (1+3) очка набрал Кайл Коннор, результативную передачу оформил Евгений Свечников.

После этого матча «Виннипег» с 68 очками занимает 10-е место в Западной конфренции, «Чикаго» с 53 очками — на 14-й строчке.