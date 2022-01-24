«Чикаго» входит в число претендентов на Кузьменко
Клуб НХЛ «Чикаго» входит в число претендентов на нападающего СКА Кузьменко
Нападающий СКА Андрей Кузьменко находится в сфере интересов нескольких клубов НХЛ. Одним из них является «Чикаго», сообщает The Athletic.
Игрок не был выбран ни одним клубом Национальной хоккейной лиги на драфте, так как что может подписать контракт на правах свободного агента.
Контракт 25-летнего Кузьменко и СКА рассчитан до 30 апреля.
В этом сезоне он провел 45 матчей в регулярном чемпионате и набрал 53 (20+33) очка при показателе полезности «плюс 15».
Ранее сообщалось, что на игрока сборной России также претендует «Оттава».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|42
|27
|15
|58
|2
|Питтсбург
|41
|26
|15
|57
|3
|Каролина
|38
|27
|11
|56
|4
|Вашингтон
|42
|23
|19
|55
|5
|Коламбус
|39
|18
|21
|37
|6
|Нью-Джерси
|40
|15
|25
|35
|7
|Айлендерс
|34
|14
|20
|34
|8
|Филадельфия
|41
|13
|28
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|42
|28
|14
|61
|2
|Тампа-Бэй
|43
|28
|15
|61
|3
|Торонто
|38
|25
|13
|53
|4
|Бостон
|38
|24
|14
|50
|5
|Детройт
|42
|18
|24
|42
|6
|Баффало
|41
|13
|28
|33
|7
|Оттава
|35
|12
|23
|27
|8
|Монреаль
|40
|8
|32
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|39
|28
|11
|59
|2
|Сент-Луис
|41
|25
|16
|55
|3
|Нэшвилл
|43
|26
|17
|55
|4
|Миннесота
|37
|24
|13
|51
|5
|Даллас
|38
|20
|18
|42
|6
|Виннипег
|38
|17
|21
|41
|7
|Чикаго
|41
|15
|26
|37
|8
|Аризона
|40
|10
|30
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|41
|24
|17
|50
|2
|Лос-Анджелес
|42
|21
|21
|47
|3
|Анахайм
|43
|20
|23
|47
|4
|Сан-Хосе
|42
|21
|21
|44
|5
|Калгари
|36
|18
|18
|42
|6
|Эдмонтон
|37
|19
|18
|40
|7
|Ванкувер
|41
|18
|23
|40
|8
|Сиэтл
|41
|13
|28
|30
Результаты / календарь
14.01
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28.01
29.01
|24.01
|02:00
|
Коламбус – Оттава
|1 : 2
|24.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Лос-Анджелес
|2 : 3
|24.01
|05:00
|
Сиэтл – Флорида
|5 : 3
|24.01
|06:00
|
Ванкувер – Сент-Луис
|1 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|42
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|37
|58
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|42
|58
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|42
|29
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|42
|29
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|37
|28
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|27
|2.06
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|25
|2.07
|
|
Тристан Джерри
Питтсбург
|33
|2.09
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