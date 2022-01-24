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Сегодня, 23:33

«Чикаго» входит в число претендентов на Кузьменко

Клуб НХЛ «Чикаго» входит в число претендентов на нападающего СКА Кузьменко
Иван Шитик
Корреспондент
Андрей Кузьменко.
Фото ХК СКА.

Нападающий СКА Андрей Кузьменко находится в сфере интересов нескольких клубов НХЛ. Одним из них является «Чикаго», сообщает The Athletic.

Игрок не был выбран ни одним клубом Национальной хоккейной лиги на драфте, так как что может подписать контракт на правах свободного агента.

Контракт 25-летнего Кузьменко и СКА рассчитан до 30 апреля.

В этом сезоне он провел 45 матчей в регулярном чемпионате и набрал 53 (20+33) очка при показателе полезности «плюс 15».

Ранее сообщалось, что на игрока сборной России также претендует «Оттава».

Андрей Кузьменко
ХК СКА
ХК Чикаго Блэкхокс
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8 Филадельфия 41 13 28 34
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2 Тампа-Бэй 43 28 15 61
3 Торонто 38 25 13 53
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5 Детройт 42 18 24 42
6 Баффало 41 13 28 33
7 Оттава 35 12 23 27
8 Монреаль 40 8 32 23
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2 Сент-Луис 41 25 16 55
3 Нэшвилл 43 26 17 55
4 Миннесота 37 24 13 51
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Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 41 24 17 50
2 Лос-Анджелес 42 21 21 47
3 Анахайм 43 20 23 47
4 Сан-Хосе 42 21 21 44
5 Калгари 36 18 18 42
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Александр Овечкин

Вашингтон

 42 29
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