«Чикаго» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ

«Чикаго» обыграл «Вегас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

За «Блэкхокс» дубль оформил Тайлер Бертуцци, еще по голу забили Сет Джонс, Лукас Райхел и Тейлор Холл.

В составе «Голден Найтс» две шайбы забросил Томаш Гертл, также единожды отличился Виктор Олофссон.

«Чикаго» набрал 33 очка и замыкает турнирную таблицу Западной конференции НХЛ. «Вегас» идет 2-м с 61 баллом.