«Чикаго» победил «Вегас», Михеев сделал голевой пас в овертайме

«Чикаго» победил «Вегас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

У хозяев в основное время заброшенными шайбами дважды отметился Тайлер Бертуцци. Также он забил в овертайме. Результативную передачу в дополнительное время сделал российский нападающий «Чикаго» Илья Михеев. В сезоне-2025/26 31-летний форвард в 38 матчах набрал 14 (8+6) очков.

У гостей забили Брэндон Саад и Марк Стоун.

«Вегас» потерпел пятое поражение подряд. Он занимает четвертое место в таблице Западной конференции (46 очков после 40 игр). «Чикаго» (41 очко после 42 матчей) располагается на 13-м месте, у команды третья победа подряд.