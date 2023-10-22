«Чикаго» уступил «Вегасу», Бедард забросил шайбу
«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Вегасу» со счетом 3:5.
В составе «Блэкхокс» отличился 18-летний форвард Коннор Бедард, форвард «Голден Найтс» Иван Барбашев завершил встречу с показателем полезности «+1».
После этого матча «Чикаго» с 4 очками занимает 12-е место в Западной конференции, «Вегас» с 12 очками — на первой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Вегас» — 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)
Голы: Бедард — 2 (бол., Холл), 1:30 — 1:0. Карлссон — 2 (бол., Коттер, Корчак), 4:05 — 1:1. Маршессо — 3 (Айкел, Теодор), 27:30 — 1:2. Р. Джонсон — 1 (Мерфи, Донато), 28:50 — 2:2. Руа — 3 (Колесар, Макнэбб), 40:13 — 2:3. Стоун — 1 (Амадио, Стивенсон), 53:47 — 2:4. Коттер — 1 (бол., Амадио, Мартинес), 56:09 — 2:5. Перри — 2 (Фолиньо, Корчински), 59:45 — 3:5.
Вратари: Содерблум — Хилл.
Штраф: 10 — 10.
Броски: 24 (6+8+10) — 24 (9+6+9).
Наши: — - Барбашев (13.34/0/+1).
22 октября. Чикаго. United Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Филадельфия
|5
|3
|2
|7
|2
|Коламбус
|5
|3
|2
|6
|3
|Каролина
|6
|3
|3
|6
|4
|Нью-Джерси
|4
|2
|2
|5
|5
|Айлендерс
|4
|2
|2
|5
|6
|Рейнджерс
|4
|2
|2
|4
|7
|Питтсбург
|5
|2
|3
|4
|8
|Вашингтон
|4
|1
|3
|3
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Детройт
|5
|4
|1
|8
|2
|Бостон
|3
|3
|0
|6
|3
|Оттава
|5
|3
|2
|6
|4
|Торонто
|5
|3
|2
|6
|5
|Тампа-Бэй
|6
|2
|4
|6
|6
|Монреаль
|4
|2
|2
|5
|7
|Флорида
|5
|2
|3
|4
|8
|Баффало
|5
|2
|3
|4
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|5
|5
|0
|10
|2
|Даллас
|4
|3
|1
|7
|3
|Аризона
|5
|3
|2
|6
|4
|Нэшвилл
|6
|3
|3
|6
|5
|Сент-Луис
|4
|2
|2
|5
|6
|Миннесота
|5
|2
|3
|5
|7
|Чикаго
|6
|2
|4
|4
|8
|Виннипег
|4
|1
|3
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|6
|6
|0
|12
|2
|Ванкувер
|5
|3
|2
|6
|3
|Лос-Анджелес
|4
|2
|2
|5
|4
|Калгари
|5
|2
|3
|5
|5
|Сиэтл
|5
|1
|4
|3
|6
|Анахайм
|4
|1
|3
|2
|7
|Эдмонтон
|4
|1
|3
|2
|8
|Сан-Хосе
|5
|0
|5
|1
|22.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Торонто
|3 : 4 ОТ
|22.10
|02:00
|
Флорида – Ванкувер
|3 : 5
|22.10
|02:00
|
Монреаль – Вашингтон
|3 : 2 ОТ
|22.10
|02:00
|
Баффало – Айлендерс
|3 : 1
|22.10
|03:00
|
Нэшвилл – Сан-Хосе
|5 : 1
|22.10
|03:00
|
Чикаго – Вегас
|3 : 5
|22.10
|03:00
|
Сент-Луис – Питтсбург
|4 : 2
|22.10
|03:00
|
Миннесота – Коламбус
|4 : 5 ОТ
|22.10
|03:00
|
Даллас – Филадельфия
|5 : 4 ОТ
|22.10
|04:00
|
Колорадо – Каролина
|6 : 4
|22.10
|05:00
|
Эдмонтон – Виннипег
|- : -
|22.10
|05:00
|
Сиэтл – Рейнджерс
|- : -
|22.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Бостон
|- : -
|И
|О
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|4
|10
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|5
|10
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|6
|9
|И
|Г
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|6
|6
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|5
|6
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|5
|6
|И
|КН
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|2
|0.92
|
|
Александр Георгиев
Колорадо
|4
|0.98
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|2
|1.00