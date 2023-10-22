«Чикаго» уступил «Вегасу», Бедард забросил шайбу

«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Вегасу» со счетом 3:5.

В составе «Блэкхокс» отличился 18-летний форвард Коннор Бедард, форвард «Голден Найтс» Иван Барбашев завершил встречу с показателем полезности «+1».

После этого матча «Чикаго» с 4 очками занимает 12-е место в Западной конференции, «Вегас» с 12 очками — на первой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Вегас» — 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)

Голы: Бедард — 2 (бол., Холл), 1:30 — 1:0. Карлссон — 2 (бол., Коттер, Корчак), 4:05 — 1:1. Маршессо — 3 (Айкел, Теодор), 27:30 — 1:2. Р. Джонсон — 1 (Мерфи, Донато), 28:50 — 2:2. Руа — 3 (Колесар, Макнэбб), 40:13 — 2:3. Стоун — 1 (Амадио, Стивенсон), 53:47 — 2:4. Коттер — 1 (бол., Амадио, Мартинес), 56:09 — 2:5. Перри — 2 (Фолиньо, Корчински), 59:45 — 3:5.

Вратари: Содерблум — Хилл.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 24 (6+8+10) — 24 (9+6+9).

Наши: — - Барбашев (13.34/0/+1).

22 октября. Чикаго. United Center.