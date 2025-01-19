«Чикаго» победил «Вегас» и прервал 4-матчевую серию поражений
«Чикаго» дома обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.
Защитник хозяев Сет Джонс набрал 3 (1+2) очка. Дубль в активе Тайлера Бертуцци. Еще по одной шайбе забросили Лукас Райхел и Тейлор Холл.
У гостей 3 (2+1) очка на счету Томаша Гертла. Виктор Олофссон отличился единожды.
Российский голкипер «Вегаса» Илья Самсонов отразил 18 бросков по своим воротам.
«Чикаго» (33 очка) прервал 4-матчевую серию поражений, но остается на последнем, 16-м месте в Западной конференции НХЛ. «Вегас» (61) потерпел третье поражение кряду и занимает третью позицию на «Западе».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Вегас» — 5:3 (3:1, 1:2, 1:0)
Голы: Олофссон — 10 (Пьетранджело, Гертл), 9:29 — 0:1. Райхель — 4 (Фолиньо, Дач), 16:00 — 1:1. Бертуцци — 15 (бол., Джонс, Терявяйнен), 16:40 — 2:1. Холл — 9 (Марун, Донато), 19:42 — 3:1. Гертл — 14 (Теодор), 28:10 — 3:2. Гертл — 15 (бол., Теодор, Айкел), 34:42 — 3:3. Джонс — 4 (Бедард, Назар), 38:58 — 4:3. Бертуцци — 16 (бол., Терявяйнен, Джонс), 44:08 — 5:3.
Вратари: Мразек — Самсонов (58:25).
Штраф: 23 — 13.
Броски: 23 (13+3+7) — 35 (5+17+13).
Наши: Михеев (14.06/1/-1) — Барбашев (15.24/2/0), Дорофеев (20.05/5/0).
19 января. Чикаго. United Center. 19340 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|46
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|15
|67
|2
|Нью-Джерси
|48
|26
|22
|58
|3
|Каролина
|46
|27
|19
|57
|4
|Коламбус
|46
|22
|24
|51
|5
|Филадельфия
|47
|21
|26
|48
|6
|Рейнджерс
|45
|22
|23
|47
|7
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|19
|29
|46
|8
|Айлендерс
|45
|18
|27
|43
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|47
|29
|18
|60
|2
|Флорида
|47
|27
|20
|57
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|Тампа-Бэй
|44
|25
|19
|53
|4
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|45
|23
|22
|50
|5
|Бостон
|47
|22
|25
|50
|6
|Монреаль
|45
|22
|23
|48
|7
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|45
|21
|24
|46
|8
|Баффало
|45
|17
|28
|39
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|47
|31
|16
|65
|2
|Миннесота
|46
|27
|19
|58
|3
|Даллас
|45
|28
|17
|57
|4
|Колорадо
|47
|28
|19
|57
|5
|Сент-Луис
|46
|22
|24
|48
|6
|Юта
|44
|18
|26
|43
|7
|Нэшвилл
|45
|16
|29
|39
|8
|Чикаго
|46
|15
|31
|33
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|45
|29
|16
|61
|2
|Вегас
|46
|29
|17
|61
|3
|Лос-Анджелес
|42
|25
|17
|55
|4
|Калгари
|45
|22
|23
|51
|5
|Ванкувер
|44
|19
|25
|48
|6
|Анахайм
|46
|18
|28
|42
|7
|Сиэтл
|46
|19
|27
|41
|8
|Сан-Хосе
|48
|14
|34
|34
|19.01
|00:05
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Колорадо – Даллас
|6 : 3
|19.01
|02:00
|
Флорида – Анахайм
|3 : 0
|19.01
|03:00
|
Виннипег – Калгари
|1 : 3
|19.01
|03:00
|
Вашингтон – Питтсбург
|4 : 1
|19.01
|03:00
|
Монреаль – Торонто
|3 : 7
|19.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Детройт
|5 : 1
|19.01
|03:00
|
Рейнджерс – Коламбус
|1 : 0 Б
|19.01
|03:30
|
Айлендерс – Сан-Хосе
|4 : 1
|19.01
|04:00
|
Нэшвилл – Миннесота
|6 : 2
|19.01
|04:00
|
Чикаго – Вегас
|5 : 3
|19.01
|05:00
|
Юта – Сент-Луис
|- : -
|19.01
|06:00
|
Ванкувер – Эдмонтон
|- : -
|19.01
|06:00
|
Сиэтл – Лос-Анджелес
|- : -
|19.01
|21:00
|
Нью-Джерси – Оттава
|- : -