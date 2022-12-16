«Вегас» обыграл «Чикаго»
«Чикаго» на своем льду проиграл «Вегасу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4. «Блэкхокс» потерпели пятое поражение подряд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Вегас» — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Голы: Стивенсон — 7 (бол., Стоун, Маршессо), 14:41 — 0:1. Смит — 13 (мен., Карлссон), 23:56 — 0:2. Кессел — 6 (Мироманов, Карлссон), 48:08 — 0:3. Рэддиш — 9 (Тэйвз, С. Джонс), 56:06 — 1:3. Смит — 14 (п.в., Маршессо), 59:30 — 1:4.
Вратари: Содерблум (58:06 — 59:30) — Томпсон.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 24 (7+7+10) — 25 (12+4+9).
Наши: — - Мироманов (19.22/1/+1).
16 декабря. Чикаго. United Center. 15911 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|30
|21
|9
|44
|2
|Каролина
|29
|17
|12
|40
|3
|Питтсбург
|30
|18
|12
|40
|4
|Рейнджерс
|31
|16
|15
|37
|5
|Айлендерс
|30
|17
|13
|35
|6
|Вашингтон
|32
|15
|17
|34
|7
|Филадельфия
|31
|10
|21
|27
|8
|Коламбус
|29
|10
|19
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|29
|23
|6
|48
|2
|Торонто
|31
|19
|12
|44
|3
|Тампа-Бэй
|29
|19
|10
|39
|4
|Детройт
|29
|13
|16
|32
|5
|Флорида
|31
|14
|17
|32
|6
|Монреаль
|30
|14
|16
|30
|7
|Оттава
|29
|13
|16
|28
|8
|Баффало
|29
|13
|16
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|31
|18
|13
|41
|2
|Виннипег
|29
|19
|10
|39
|3
|Миннесота
|29
|16
|13
|34
|4
|Колорадо
|27
|15
|12
|32
|5
|Нэшвилл
|28
|12
|16
|28
|6
|Сент-Луис
|29
|13
|16
|27
|7
|Аризона
|27
|9
|18
|22
|8
|Чикаго
|28
|7
|21
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|32
|22
|10
|45
|2
|Лос-Анджелес
|33
|16
|17
|37
|3
|Сиэтл
|29
|16
|13
|35
|4
|Эдмонтон
|30
|17
|13
|34
|5
|Калгари
|30
|13
|17
|32
|6
|Ванкувер
|29
|13
|16
|29
|7
|Сан-Хосе
|31
|10
|21
|25
|8
|Анахайм
|31
|8
|23
|19
|16.12
|03:00
|
Бостон – Лос-Анджелес
|2 : 3 Б
|16.12
|03:00
|
Вашингтон – Даллас
|1 : 2
|16.12
|03:00
|
Каролина – Сиэтл
|3 : 2
|16.12
|03:00
|
Монреаль – Анахайм
|2 : 5
|16.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Филадельфия
|1 : 2
|16.12
|03:00
|
Рейнджерс – Торонто
|3 : 1
|16.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Коламбус
|4 : 1
|16.12
|03:00
|
Флорида – Питтсбург
|2 : 4
|16.12
|04:00
|
Виннипег – Нэшвилл
|2 : 1 ОТ
|16.12
|04:30
|
Чикаго – Вегас
|1 : 4
|16.12
|05:00
|
Колорадо – Баффало
|2 : 4
|16.12
|05:00
|
Эдмонтон – Сент-Луис
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|30
|59
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|30
|51
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|29
|44
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|30
|26
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|31
|23
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|29
|23
|И
|КН
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|11
|1.70
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|21
|1.83
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|13
|2.01