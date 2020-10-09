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«Чикаго» ведет переговоры о новых контрактах с Кубаликом и Стромом

17:44
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«Чикаго» ведет активные переговоры о новых контрактах с нападающими Домиником Кубаликом и Диланом Стромом, сообщает в Twitter журналист Марк Лазерус.

В прошедшем сезоне 25-летний словак дебютировал в НХЛ и был одним из претендентов на «Колдер Трофи». Он набрал 46 (30+16) очков в 68 матчах. Ожидается, что Кубалик получит контракт на 3 года с зарплатой 3,75-3,9 миллиона долларов за сезон.

23-летний Стром набрал 38 (12+26) баллов в 58 встречах. Ему предлагают двухлетний контракт на 2,5 миллиона в год.

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