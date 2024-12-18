«Чикаго» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

«Чикаго» одержал победу над «Вашингтоном» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2.

За «Блэкхокс» шайбы забросили Илья Михеев, Ти Джей Броди и Райан Донато.

В составе «Кэпиталз» отличились Пьер-Люк Дюбуа и Эндрю Манджапане.

«Чикаго» с 24 очками занимает 15-е место в Западной конференции, «Вашингтон» набрал 44 очка и идет 2-м на «Востоке».