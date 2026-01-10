«Вашингтон» переиграл «Чикаго», Овечкин забил гол

«Вашингтон» выиграл у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. Игра прошла на льду «Юнайтед Центра» в Чикаго.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил одну шайбу. Теперь у 40-летнего россиянина 38 (19+19) очков в 45 матчах этого сезона. С учетом плей-офф у него теперь 993 заброшенные шайбы и ему осталось 23 гола до рекорда Уэйна Гретцки.

Также у «Кэпс» забили Джастин Сурдиф, Итен Фрэнк, Коннор Макмайкл и Энтони Бовилье. Единственная гол «Блэкхокс» на счету Оливера Мура.

«Вашингтон» набрал 52 очка в 45 матчах и занимает 7-е место в Восточной конференции. «Чикаго» идет на 12-й строчке в Западной конференции — 43 очка в 44 играх.