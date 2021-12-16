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«Чикаго» — «Вашингтон»: Овечкин открыл счет в матче

05:11
Александр Овечкин. Фото Twitter
Александр Овечкин. Фото Twitter
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго».

Российский нападающий отличился на четвертой минуте второго периода. Счет матча — 1:0 в пользу «Кэпиталз».

36-летний россиянин забросил свою 751-ю шайбу в лиге. Он занимает четвертое место в таблице лучших снайперов НХЛ за всю историю. Первое место у Уэйна Гретцки (894 гола).

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