Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго».

274 POWER PLAY GOALS ? pic.twitter.com/wwbVxQTU25 — Washington Capitals (@Capitals) December 16, 2021

Российский нападающий отличился на четвертой минуте второго периода. Счет матча — 1:0 в пользу «Кэпиталз».

36-летний россиянин забросил свою 751-ю шайбу в лиге. Он занимает четвертое место в таблице лучших снайперов НХЛ за всю историю. Первое место у Уэйна Гретцки (894 гола).