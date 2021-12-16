Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Чикаго»

«Чикаго» обыграл «Вашингтон» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Счет в этот матче открыл Александр Овечкин. Для форварда «Вашингтона» это была 751-я шайба в лиге. По этому показателю Овечкин занимает четвертое место среди всех игроков НХЛ. Больше в лиге забили только Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

После этого у гостей забивали Даниэль Спронг, Ларс Эллер и Конор Шири, который сравнял результат за три секунды до конца основного времени и перевел игру в овертайм.

У хозяев дубль сделал Алекс Дебринкэт. Также отличились Филипп Курашев, Маккензи Энтвистл и Калеб Джонс, в активе которого решающая шайба в овертайме. Российский вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов сделал 22 сэйва.

«Чикаго» набрал 24 очка и занимает 14-е место на Западе. У «Вашингтона» 41 очков и вторая позиция на Востоке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Вашингтон» — 5:4 ОТ (0:0, 3:2, 1:2, 1:0)

Голы: Овечкин — 21 (бол., Оши, Бэкстрем), 23:36 — 0:1. Дебринкэт — 15 (бол., Кейн, Кубалик), 33:55 — 1:1. Курашев — 1 (бол., Дак, К. Джонс), 34:13 — 2:1. Энтвистл — 3 (Хагель, Тэйвз), 34:29 — 3:1. Спронг — 4 (Эллер), 39:18 — 3:2. Эллер — 5 (Оши, Шири), 51:57 — 3:3. Дебринкэт — 16 (бол., Хагель, Строум), 55:00 — 4:3. Шири — 6 (Овечкин, Карлсон), 59:57 — 4:4. К. Джонс — 1 (Дак), 61:21 — 5:4.

Вратари: Флери — Самсонов (58:29 — 59:27).

Штраф: 6 — 12.

Броски: 28 (6+12+8+2) — 46 (13+19+13+1).

Наши: — - Овечкин (21.51/10/0), Орлов (19.46/1/0).

16 декабря. Чикаго. United Center.