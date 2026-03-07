«Чикаго» — «Ванкувер»: видеообзор матча НХЛ

«Ванкувер» обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

У «Кэнакс» Брок Босер оформил дубль, а также по одной шайбе забросили Дрю О`Коннор, Джейк Дебраск, Теодорс Блюгерс и Макс Сассон. У «Блэкхокс» отличились Илья Михеев, Фрэнк Назар и Райан Донато.

«Ванкувер» с 45 очками в 62 матчах занимает 16-е место в Западной конференции. «Чикаго» идет на 13-й строчке — 56 очков в 62 играх.

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