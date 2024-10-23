«Ванкувер» обыграл «Чикаго» и продлил победную серию до трех матчей
«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Чикаго» со счетом 6:3.
В составе «Кэнакс» 3 (1+2) очка набрал Джей Ти Миллер, дубль у Дентона Хайнена, еще по голу забили Конор Гарланд, Брок Босер и Пиюс Сутер. У «Блэкхокс» шайбы забросили Райан Донато, Тейлор Холл и Тайлер Бертуцци.
В следующем матче «Ванкувер» 27 октября сыграет с «Питтсбургом», «Чикаго» днем ранее встретится с «Нэшвиллом».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Ванкувер» — 3:6 (2:4, 0:0, 1:2)
Голы: Хейнен — 1 (Блюгерс, Шервуд), 0:21 — 0:1. Миллер — 3 (бол., Хьюз, Гарлэнд), 6:01 — 0:2. Донато — 2 (Дикинсон, Власик), 9:25 — 1:2. Хейнен — 2 (Гронек, Шервуд), 10:46 — 1:3. Холл — 2 (Мерфи), 13:29 — 2:3. Гарлэнд — 3 (Петтерссон, Миллер), 15:17 — 2:4. Босер — 4 (бол., Миллер, Хьюз), 50:29 — 2:5. Сутер — 1 (Браннстрем, Оман), 50:58 — 2:6. Бертуцци — 2 (бол., Фолиньо, Джонс), 54:04 — 3:6.
Вратари: Мразек — Ланкинен.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 34 (13+12+9) — 30 (11+10+9).
Наши: Михеев (14.37/1/0) — -.
23 октября. Чикаго. United Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|6
|5
|1
|11
|2
|Нью-Джерси
|9
|5
|4
|11
|3
|Вашингтон
|5
|4
|1
|8
|4
|Коламбус
|6
|3
|3
|6
|5
|Айлендерс
|6
|2
|4
|6
|6
|Питтсбург
|7
|3
|4
|6
|7
|Каролина
|4
|2
|2
|4
|8
|Филадельфия
|6
|1
|5
|3
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|8
|4
|4
|9
|2
|Тампа-Бэй
|6
|4
|2
|8
|3
|Торонто
|7
|4
|3
|8
|4
|Бостон
|7
|3
|4
|7
|5
|Баффало
|8
|3
|5
|7
|6
|Оттава
|5
|3
|2
|6
|7
|Детройт
|6
|3
|3
|6
|8
|Монреаль
|7
|2
|5
|5
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|6
|6
|0
|12
|2
|Миннесота
|6
|4
|2
|10
|3
|Даллас
|7
|5
|2
|10
|4
|Юта
|6
|4
|2
|9
|5
|Сент-Луис
|7
|4
|3
|8
|6
|Колорадо
|7
|3
|4
|6
|7
|Чикаго
|7
|2
|5
|5
|8
|Нэшвилл
|6
|1
|5
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|5
|4
|1
|9
|2
|Лос-Анджелес
|6
|3
|3
|8
|3
|Ванкувер
|6
|3
|3
|8
|4
|Сиэтл
|7
|4
|3
|8
|5
|Вегас
|6
|3
|3
|7
|6
|Анахайм
|5
|2
|3
|5
|7
|Эдмонтон
|6
|2
|4
|4
|8
|Сан-Хосе
|6
|0
|6
|2
|23.10
|01:00
|
Филадельфия – Вашингтон
|1 : 4
|23.10
|01:30
|
Флорида – Миннесота
|1 : 5
|23.10
|01:45
|
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
|5 : 8
|23.10
|02:00
|
Баффало – Даллас
|4 : 2
|23.10
|02:15
|
Монреаль – Рейнджерс
|2 : 7
|23.10
|02:30
|
Коламбус – Торонто
|6 : 2
|23.10
|02:45
|
Айлендерс – Детройт
|0 : 1
|23.10
|03:00
|
Сент-Луис – Виннипег
|2 : 3
|23.10
|03:15
|
Чикаго – Ванкувер
|3 : 6
|23.10
|03:30
|
Сиэтл – Колорадо
|2 : 3
|23.10
|03:30
|
Нэшвилл – Бостон
|4 : 0
|23.10
|03:45
|
Калгари – Питтсбург
|- : -
|23.10
|04:00
|
Эдмонтон – Каролина
|2 : 3 ОТ
|23.10
|04:15
|
Юта – Оттава
|- : -
|23.10
|04:45
|
Анахайм – Сан-Хосе
|- : -
|23.10
|06:00
|
Вегас – Лос-Анджелес
|- : -