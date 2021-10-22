«Чикаго» потерпел пятое поражение подряд на старте сезона в НХЛ

«Чикаго» проиграл «Ванкуверу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4.

Единственную шайбу «Блэкхоукс» в матче забросил Алекс Дебринкэт, у «Кэнакс» отличились Джейсон Дикинсон, Таннер Пирсон, Брок Бесер и Конор Гарлэнд.

Для «Чикаго» это поражение стало пятым подряд на старте сезона-2021/22. Команда еще не одержала ни одной победы в нынешнем сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Ванкувер» — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Голы: Дикинсон — 1 (Хаймор, Хегландер), 6:36 — 0:1. Дебринкэт — 2 (бол., Кейн, С. Джонс), 8:26 — 1:1. Пирсон — 1 (Хьюз, Гарлэнд), 29:55 — 1:2. Бесер — 1 (бол., Петтерссон, Миллер), 38:21 — 1:3. Гарлэнд — 2 (п.в., Пулман, Майерс), 58:58 — 1:4.

Вратари: Ланкинен (57:31 — 58:58) — Демко.

Штраф: 13 — 13.

Броски: 30 (12+9+9) — 25 (9+8+8).

22 октября. Чикаго. United Center. 20490 зрителей.