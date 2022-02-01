«Ванкувер» обыграл «Чикаго»

«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго» со счетом 3:1.

В составе «Кэнакс» отличились Алекс Чиассон, Брок Босер и Люк Шенн, «Блэкхокс» ответил точным броском Коннор Мерфи.

После этого матча «Ванкувер» с 46 очками занимает 12-е место в Западной конференции, «Чикаго» с 39 очками — на 14-й строчке.