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Сегодня, 06:01

«Ванкувер» обыграл «Чикаго»

Сергей Разин
корреспондент

«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго» со счетом 3:1.

В составе «Кэнакс» отличились Алекс Чиассон, Брок Босер и Люк Шенн, «Блэкхокс» ответил точным броском Коннор Мерфи.

После этого матча «Ванкувер» с 46 очками занимает 12-е место в Западной конференции, «Чикаго» с 39 очками — на 14-й строчке.

НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Чикаго Блэкхокс
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4 Калгари 40 21 19 48
5 Сан-Хосе 45 22 23 47
6 Эдмонтон 40 22 18 46
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8 Сиэтл 44 14 30 32
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И О
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 45 62
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 40 61
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 45 58
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 46 31
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 40 31
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 45 29
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 15 1.9
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 30 2.05
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

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