"Чикаго" в овертайме победил "Миннесоту"

"Чикаго" победил "Миннесоту" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:3 в овертайме. Победная шайба на счету шведского форварда Эрика Густафссона.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Миннесота" - "Чикаго" - 3:4 ОТ (1:0, 0:2, 2:1, 0:1)

Голы: Зукер - 14 (бол., Гранлунд, Сутер), 8:22 - 1:0. Дебринкэт - 26 (Кахун, Стром), 27:51 - 1:1. Густафссон - 9 (Кахун, Стром), 34:47 - 1:2. Койву - 8 (Паризе, Сперджен), 48:11 - 2:2. Тэйвз - 23 (бол., Кейн, Дебринкэт), 55:25 - 2:3. Раск - 2 (Гринуэй, Фолиньо), 56:58 - 3:3. Густафссон - 10 (бол., Дебринкэт, Тэйвз), 61:19 - 3:4.

Нереализованный буллит: Перлини (Чикаго Блэкхокс), 14:51.

Вратари: Стэлок - Делиа.

Штраф: 15 - 13.

Броски: 31 (8+11+12+0) - 31 (8+14+7+2).

Наши: - - Анисимов (11.57/0/0).

3 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center.