НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Чикаго» в овертайме обыграл «Нэшвилл»

07:13
Теги:

«Чикаго» переиграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1 ОТ). «Предаторз» потерпели второе подряд поражение.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Нэшвилл» — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Экхольм — 8 (Гримальди, Блэкуэлл), 34:56 — 0:1. Дебринкэт — 15 (бол., Кейн, Кит), 49:05 — 1:1. Дебринкэт — 16 (Кит), 64:02 — 2:1.

Нереализованный буллит: Саад (Ч), 9:14.

Вратари: Кроуфорд — Ринне.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 38 (12+9+16+1) — 43 (10+20+10+3).

22 февраля. Чикаго. United Center.

Дополнительная информация:

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир