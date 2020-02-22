«Чикаго» в овертайме обыграл «Нэшвилл»
07:13
«Чикаго» переиграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1 ОТ). «Предаторз» потерпели второе подряд поражение.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Нэшвилл» — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Экхольм — 8 (Гримальди, Блэкуэлл), 34:56 — 0:1. Дебринкэт — 15 (бол., Кейн, Кит), 49:05 — 1:1. Дебринкэт — 16 (Кит), 64:02 — 2:1.
Нереализованный буллит: Саад (Ч), 9:14.
Вратари: Кроуфорд — Ринне.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 38 (12+9+16+1) — 43 (10+20+10+3).
22 февраля. Чикаго. United Center.
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