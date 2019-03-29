"Чикаго" в гостях победил "Сан-Хосе", Анисимов отдал передачу

"Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях победил "Сан-Хосе" со счетом 5:4. Победный гол забил Крис Куниц.

Российский нападающий гостей Артем Анисимов отдал результативную передачу. Он провел на льду 17 минут и заработал показатель полезности "+2".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе" – "Чикаго" – 4:5 (1:3, 3:2, 0:0)

Голы: Дебринкэт – 39 (бол., Тэйвз, Кейн), 4:10 – 0:1. Мерфи – 5 (Саад, Анисимов), 6:19 – 0:2. Тэйвз – 33 (Саад, Густафссон), 10:59 – 0:3. Радил – 7 (Хертл, Бернс), 11:59 – 1:3. Нюквист – 20 (бол., Хертл, Лабанк), 22:33 – 2:3. Дебринкэт – 40 (Стром, Кахун), 24:21 – 2:4. Хертл – 34 (бол., Торнтон, Кутюр), 26:29 – 3:4. Майер – 29 (Кутюр, Нюквист), 36:06 – 4:4. Куниц – 4 (Кейн, Густафссон), 38:08 – 4:5.

Вратари: Джонс (58:32) – Кроуфорд.

Штраф: 4 – 10.

Броски: 30 (9+12+9) – 27 (14+5+8).

Наши: – – Анисимов (17.03/0/+2).

29 марта. Сан-Хосе. SAP Center.