«Чикаго» уволил тренера по физподготовке из-за обвинений в сексуальных домогательствах

«Чикаго» уволил тренера по физподготовке Джонса из-за обвинений в сексуальных домогательствах

«Чикаго» уволил тренера по физподготовке Ди-Джея Джонса, работавшего в дочерней команде «Рокфорд» из АХЛ, из-за обвинений в сексуальных домогательствах, сообщает Chicago Sun Times 6 февраля.

По информации источника, в «Чикаго» узнали об инциденте, произошедшем в 2014 году, в октябре прошлого года.

Отмечается, что тренер был уволен из клуба спустя неделю после этого.

Джонс работал в «Рокфорде» с 2006 года.